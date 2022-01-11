ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 190.73 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء10 يناير/كانون الثاني 2022، مع ارتفاع المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، إلى نحو 217.98 ريال (58.13 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية، بداية تعاملات الثلاثاء، إلى نحو 190.73 ريال (50.86 دولار).

زاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى نحو 163.49 ريال (43.60 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14، إلى نحو 127.16 ريال (33.91دولار).

وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 6765 ريال (1802 دولار).

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر كانون الأول هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1806 دولارات للأوقية (الأونصة)‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬بحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1804.90 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.778 في المئة، منخفضة عن أعلى مستوى لها في عامين الذي سجلته في الجلسة السابقة والبالغ 1808 في المئة.