السعودية تحدد 6 خطوات لإصدار #تأشيرة_العمرة للقادمين من الخارج

وجهت وزارة الحج والعمرة، رسالة إلى الراغبين في أداء مناسك العمرة من خارج المملكة، حددت خلالها خطوات إصدار التأشيرة من خلال بوابة العمرة الإلكترونية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على «تويتر»، أنه يمكن لضيوف الرحمن القادمين للمملكة من الدول المسموح القدوم منها، إصدار تأشيرة العمرة، باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة العمرة الإلكترونية.

2- استعراض واختيار المعتمر إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة.

3- اختيار البرنامج المناسب له.

4- سداد قيمة البرنامج المشتمل على الخدمات الأساسية مثل السكن والنقل.

5- يزود المعتمر المكتب السياحي بجواز سفره وتعبئة أي مستندات خاصة ببرنامج العمرة وتحديد تاريخ المغادرة والعودة.

6- التحقق من استكمال اشتراطات إصدار تأشيرة العمرة قبل السفر وهي:

إصدار تذكرة سفر ذهاب وعودة.

إصدار وثيقة تأمين طبي.

الحصول على لقاح ضد فيروس كوورنا معتمد وتقديم شهادة إثبات رسمية.

حجز مبدئي لتاريخ ووقت أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه سيتم تزويد المعتمر برقم مرجعي يمكنه من تقديم طلب تأشيرة العمرة من منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.