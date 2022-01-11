السوق السعودي يشهد 4 صفقات بقيمة 199.2 مليون ريال

شهد السوق السعودي، اليوم الثلاثاء، 4 صفقات خاصة في سوق الصكوك والسندات السعودي على “صكوك السعودية 10–09–2017″ و”صكوك السعودية 10-10-2018″، “صكوك السعودية 10-01-2019″ و”صكوك السعودية 07-01-2020” بقيمة إجمالية بلغت نحو 199.20 مليون ريال. بحسب ما نشر موقع “أرقام”.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للصك، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

وجاءت تفاصيل الصفقات كالتالي: