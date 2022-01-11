منظمة_الصحة: 50% من سكان أوروبا ووسط آسيا قد يصابوا بـ” #أوميكرون” خلال شهرين

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نصف سكان أوروبا ووسط آسيا قد يصابوا بـ”أوميكرون” خلال الأسابيع الـ6 أو الـ8 المقبلين.

وقال “هانز كلوغه” المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا ومناطق في وسط آسيا في تصريحات الثلاثاء نقلتها صحيفة “ديلي تلغراف” إن “أوميكرون” ينتشر بصورة أسرع وأوسع نطاقًا من السلالات السابقة.

وأوضح أن هناك 26 دولة أبلغت في يناير عن أن أكثر من 1% من سكانها يصابون بالفيروس كل أسبوع.

ولكن في الوقت نفسه، أكد “كلوغه” أن السلالة الجديدة تتسبب في أعراض مرضية أقل خطورة، وأعرب عن قلقه من التداعيات المحتملة لـ”أوميكرون” على السكان غير الملقحين في أوروبا الشرقية إذ تم اكتشاف السلالة هناك مؤخرًا.