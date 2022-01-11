حتى الجولة 29.. “المسابقات” تعلن مواعيد مباريات الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات في الرابطة مواعيد مباريات الجولات من (19) إلى (25) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق الجولة (19) يوم السبت 5 فبراير القادم، وتختتم الجولة (25) يوم السبت 19 مارس 2022م.

وفي الوقت ذاته حددت اللجنة موعد المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة والتي تجمع الفتح والفيصلي في الأحساء يوم الثلاثاء 22 فبراير القادم.

فيما ستقام المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر بين الهلال والاتحاد في الرياض يوم الثلاثاء 8 مارس القادم.

وأوضحت اللجنة أن مواعيد الجولات المتبقية من (26) إلى (30) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيتم إعلانها لاحقًا بعد نهاية مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين واعتماد روزنامة الجولات المتبقية بناء على موعد إقامة مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 م.

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