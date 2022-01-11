أسعار النفط ترتفع وسط نقص في الإمدادات

سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الثلاثاء، ووصلت لـ 82 دولارا للبرميل، وسط تراجع المخاوف من المتحور أوميكرون بالتزامن مع عدم كفاية الإمدادات من جانب تحالف “أوبك بلس”.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بـ 1.5% إلى82.07 دولار للبرميل بعد تراجعها بـ 1% في الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 1.7% إلى 79.55 دولار.

ورغم الارتفاعات الكبيرة في حالات الإصابة بكورونا، فإن التقارير تشير إلى أنها قد لا تتسبب في إعاقة التعافي الاقتصادي.

كما يُنظر إلى الإضافات التي يقرها تحالف “أوبك بلس” للإمدادات على أنها لا تواكب الارتفاع في الطلب بسبب مشكلات تتعلق بالقدرة الإنتاجية في بعض دوله.

وارتفع إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في كانون الأول/ديسمبر بـ 70 ألف برميل في اليوم عن الشهر السابق، بينما يتيح اتفاق أوبك بلس زيادة في الإنتاج بـ 253 ألف برميل يوميا.

كما ساعد ضعف الدولار الأمريكي في دعم أسعار النفط اليوم.