التحالف: تنفيذ 59 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي.. وتدمير 39 آلية عسكرية

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ 22 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف “التحالف”، في بيان، أن “الاستهدافات ضد الحوثي في مأرب دمرت 14 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 120 عنصرا”.

واستطرد التحالف في بيانه أنه تم تنفيذ “37 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأوضح أن “الاستهدافات ضد الحوثيين بشبوة دمرت 25 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرا”.

من جانبه، أكد محافظ شبوة أن “دور تحالف دعم الشرعية أساسي في الانتصار على الحوثيين وتحرير مديريات المحافظة”.

وأضاف المحافظ، في بيان، أنه تم تحرير “كل أراضي المحافظة من الميليشيات الحوثية”، بدعم من التحالف العربي.