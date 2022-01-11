التحالف: بدء انطلاق عملية حرية اليمن السعيد بكافة المحاور والجبهات

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، بدء انطلاق عملية حرية اليمن السعيد بكافة المحاور والجبهات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ شبوة، اليوم، أن عملية حرية اليمن السعيد هدفها الوصول إلى نماء وازدهار اليمن.

وأوضح أن شبوة تشهد لحظات تاريخية بتحرير كامل المحافظة من ميليشيا الحوثي، مثمنا التضحيات التي قدمت من أجل تحرير المحافظة.

وشدد على أن هناك أدلة واضحة على تهريب إيران السلاح لمليشيا الحوثي، مضيفا أن التحالف ينفذ عمليات عسكرية من أجل تطهير اليمن.

وفي السياق ذاته، قدم محافظ شبوة، الشكر لقيادة تحالف دعم الشرعية، وثمن الدعم الجوي الذي قدمه التحالف في استعادة شبوة، مؤكدا أن التحالف شريك أساسي في الإنجازات التي تحققت.