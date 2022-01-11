القبض على 3 مواطنين لنقلهم 8 مخالفين لنظام أمن الحدود وحيازتهم مواد مخدرة بمكة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، عن تمكُّن قوة المهمات والواجبات بشرطة محافظة القنفذة، من القبض على (3) مواطنين؛ لنقلهم بمركباتهم (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وحيازتهم لمواد مخدرة، حيث أُوقِفوا واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، إضافة إلى إحالة الناقلين للنيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.