أمانة جدة تستعيد أراض حكومية تتجاوز 500 ألف متر مربع بالصالحية

تمكنت أمانة محافظة جدة، من استعادة أراضي حكومية بمساحة 503,600 ألف متر مربع في نطاق بلدية طيبة الفرعية، حيث تمكنت الفرق الرقابية بمشاركة الجهات الأمنية من إحباط تعديات على بعض الأراضي الحكومية والتي كانت عبارة عن أحواش وهناجر.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية عمرو الدقس، بأن الفرق الميدانية قامت بإزالة 14 موقعا شرق الصالحية، عبارة عن أحواش وهناجر، تم بنائها على أراضي حكومية وبدون رخص بناء.

حيث تواصل الأمانة جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.

وتهيب الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الاجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الاجراءات اللازمة حيالها .