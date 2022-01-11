منتخب مصر يستهل مشواره الأفريقي بالخسارة من نيجيريا #منتخب_مصر

تمكن منتخب نيجيريا من الفوز على منتخب مصر بهدف نظيف فى لقاء افتتاح مباريات «الفراعنة» في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بدور المجموعات، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة، التى يلعب فيها المنتخب المصرى بجانب غينيا بيساو والسودان ونيجيريا.

سجل هدف نيجيريا كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من خلال عرضية متقنة تسلمها «إيهياناتشو» على حدود منطقة الجزاء الذي سدد مباشرة لتسكن شباك محمد الشناوي.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة في بداية الشوط ليشارك محمد عبدالمنعم بدلًا منه، كما شارك أيمن أشرف بدلًا أحمد فتوح مع بداية الشوط الثاني.

وأشرك البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رمضان صبحي وأحمد سيد «زيزو» بدلًا من مصطفى محمد ومحمود حسن «تريزيجيه».

وفي نهاية اللقاء شارك محمد شريف بدلًا من محمود حمدي «الونش».

حاول لاعبو المنتخب المصري إدراك التعادل بعد أن ساهمت التبديلات في ظهور منتخب «الفراعنة» في الجانب الهجومي بشكل أفضل.

وأجرى لاعبو منتخب مصر محاولات للاستفاقة الهجومية إلا أن الخطورة دائمًا من جانب نيجيريا.