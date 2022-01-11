النصر يخطف الأوروغوياني جوناثان رودريجيز

أتمت إدارة نادي ⁧النصر⁩ إجراءات التعاقد مع النجم الأوروغوياني الدولي جوناثان رودريجيز ضحكة بنجوم بعد شراء عقده من نادي كروز آزول المكسيكي

وأعلن نادي النصر على حسابه الرسمي بتويتر عن موعد وصول اللاعب مؤكدا أنه سيصل إلى الرياض اليوم لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام إلى الفريق

ولعب جوناثان رودريغيز خلال مسيرته الاحترافية مع 6 أندية في عشرة مواسم وسجل خلالها 65 هدفًا ضمن 176 مباراة، ولم يفز بأي موسم بالكأس وفاز في موسمين بالدوري.

خاض جوناثان رودريغيز مسيرته مع نادي بنيارول في موسم 2013–14 ولمدة موسمين، مشاركًا في 38 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا. ثم انتقل إلى نادي بنفيكا في موسم 2014–15 لمدة موسم واحد، حيث شارك في مباراة ولم يسجل أي هدف. لينتقل بعدها إلى نادي ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 2015–16 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 13 مباراة ولم يسجل أي هدف أيضًا، ثم انتقل إلى نادي سانتوس لاغونا في موسم 2016–17 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركًا في 78 مباراة سجل خلالها 27 هدفًا. هذا وانتقل لاحقًا إلى نادي كروز آزول في موسم 2018–19 ولمدة موسمين، مشاركًا في 40 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا.