شاهد التفاصيل: #وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين من حملة مؤهلات البكالوريوس والماجستير وذلك للعمل بالهيئة في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التالي:

أخصائي الاستشارات القانونية: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذو الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

أخصائي حوكمة الشركات: شهادة البكالوريوس في تخصصات المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، القانون ، ويفضل شهادة الماجستير.

أخصائي مخاطر السوق: شهادة البكالوريوس في تخصصات المالية، الاقتصاد، الإحصاء، أساليب كمية، الإحصاء الاقتصادي ، ويفضل شهادة الماجستير.

أخصائي التميز المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي : https://careers.cma.org.sa