إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 313.5 مليوناً

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم قفز إلى 5ر313 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5ر9 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 313 مليونًا 464 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و504 آلاف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و 504 ملايين جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

سجلت الهند 194720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و442 وفاة, خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الهندية, أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 36,070,510 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 484,655 وفاة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 221 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا امس الثلاثاء ارتفاعا من 192 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم أمس 104189 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

كما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم أمس تسجيل 70765 إصابة و147 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و629460 إصابة منذ بداية الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 620238.