ستُدرج بسوق لندن.. #البنك_الأهلي_السعودي يبدأ إصدار #صكوك مقوّمة بالدولار

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء، عن بدء طرح إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأميركي.

وقال البنك في بيان على “تداول السعودية”، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وأضاف أن الطرح ينتهي غداً 13 يناير 2022، والفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في السعودية وخارجها.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار، وسيُحدد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق.

وتبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات، ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.

وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي بصيغته المعدلة.

وقام البنك بتعيين كل من شركة سيتي غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.