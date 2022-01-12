الصناعة : قرابة 1.3 تريليون دولار قيمة الثروات التعدينية في #‎المملكة #مؤتمر_التعدين_الدولي_في_الرياض

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن المملكة ستهدف أن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية

وأضاف ‏الخريف خلال مشاركته في أعمال ‎مؤتمر التعدين الدولي في ‎الرياض ، أن قرابة 1,3 تريليون دولار قيمة الثروات التعدينية في ‎المملكة.

و‏نيابة عن ‎خادم الحرمين الشريفين، افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية ، أعمال ‎مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وأوضح أن عدد الرخص التعدينية حتى الآن بلغ 1967 رخصة، وذلك للاستطلاع والكشف والاستغلال لمختلف الخامات المعدنية.

وأوضح أن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي وصل إلى 431 موقعا. وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة الاستكشاف المسرع لإجراء المسوح وتقييم مواقع المعادن التي ستشمل ما يزيد على 50 موقعا معتمدا، مؤكدا أن القطاع التعديني يحتاج لرؤوس أموال كبيرة ونظرة استثمارية طويلة الأجل.

وأوضح أن رؤية المملكة تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية، من خلال تطوير قطاع التعدين عن طريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، استنادا إلى توفير الثروات الطبيعية المقدر حجمها بأكثر من 1.3 تريليون دولار، والطلب العالمي المتزايد عليها