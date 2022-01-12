“تقويم التعليم” أكبر اتفاقية في تاريخها لتنفيذ الاعتماد المؤسسي لـ 151 منشأة تدريبية

وقع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اليوم الأربعاء 9 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 12 يناير 2022 م، اتفاقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لـ 151 منشأة تدريبية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بالرياض.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتُعدُّ هذه الاتفاقية الأكبر التي توقعها هيئة تقويم التعليم والتدريب لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي.

كما تعدُ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الجهة الحكومية المسؤولة عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ للاعتماد على الكوادر الوطنية كمرتكز أساس في تنمية الموارد البشرية في القطاعات الحيوية، وبالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن توقيع اتفاقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لـ 151 منشأة تدريبية سيساهم -بإذن الله- في الارتقاء بجودة التدريب وجودة المخرجات، وسيحقق رفع الكفاءة والفاعلية من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية وصولاً إلى تعزيز مكانة التدريب التقني محلياً ودولياً، مؤكداً حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على أن تحصل جميع منشأتها التدريبية على الاعتماد من خلال تطوير عملياتها وتكوين ثقافة تقييم ذاتي يحفز التطوير المستمر ، كما أوضح معاليه أن المؤسسة تتوسع في افتتاح الكليات والمعاهد الصناعية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية مع المحافظة على أعلى معايير الجودة، حيث تولي المؤسسة الجودة اهتماماً كبيراً .

يذكر أن أعمال الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب التي ينفذها مركز “مسار ” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب تسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل في قطاع التدريب، وذلك بالتنسيق مع المنشآت التدريبية والجهات الداعمة لرفع مستوى جودة التدريب، حيث سبق للمركز منح الاعتماد المؤسسي لعدد ١٣ منشأة تدريبية تابعة للمؤسسة خلال العام الماضي ٢٠٢١م.