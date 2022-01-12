بالتفاصيل.. ‏‎#أمانة_جازان تعلن عن طرح المرحلة الأولى من مشروع ‎#جبل_الكنز

أعلنت بلدية محافظة الدائر التابعة لأمانة منطقة جازان عن بدء المرحلة الأولى من عملية طرح مشروع جبل كنز الدائر في محافظة الدائر، لغرض تطوير المنطقة ورفع مستوى جودة الحياة وذلك على ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

ويعتبر مشروع جبل كنز الدائر أحد المشاريع النوعية والمميزة التي ترغب أمانة منطقة جازان إلى تطويرها لتصبح وجهة سياحية في المنطقة من خلال القطاع الخاص.

يهدف مشروع جبل كنز الدائر إلى إبراز مكانة منطقة جازان على خارطة السياحة السعودية من خلال بناء وتطوير وجهات سياحية تحتوي على أنشطة سياحية وترفيهية من خلال القطاع الخاص.

ويهدف المشروع إلى توفير فرص استثمارية وتسويقية جديدة، ورفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق والساحات البلدية المنطقة، وتعزيز العوائد من العقارات البلدية بما يُسهم في تحقيق التنمية والاستدامة المالية للمدن ورفع مستوى جودة الحياة.

وتصل مدة التعاقد إلى 25 سنة، ويقع المشروع منطقة جازان محافظة الدائر على مساحة 6500 م2 ، وتبلغ مدة مرحلة إبداء الرغبات من 12 يناير حتى 21 فبراير 2022م

ويجب على المستثمر الإلتزام بإنشاء وتطوير المشروع، وفق التصاميم المعتمدة ، وتشغيل وصيانة المشروع طيلة مدة التعاقد وفقا لبنود العقد.

وتنص حقوق ومزايا المستثمر على استثمار المكان والاستفادة من مردوده المالي وفقا للأنشطة المحددة.

ويتكون المشروع من منطقة ترفيهية ، وإيواء سياحي ، ومنطقة مطاعم ومقاهي، ومعمل للبن.

وللتقديم يجب تحميل وقراءة نموذج إبداء الرغبات لمشروع جبل كنز الدائر، وكتابة خطاب بورق الشركة الرسمي يتضمن:اسم الجهة الراغبة بالدخول لمرحلة إبداء الرغبات على المشروع.،موقع الشركة الرئيسي،الاسم وبيانات عناوين التواصل (العنوان الوطني ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني) التي ستوجه إليه جميع المراسلات المستقبلية.