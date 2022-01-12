السوق السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ يوليو 2006.. بتداولات 7.5 مليار ريال

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 1 % مغلقا عند 11957 نقطة (+ 114 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ يوليو 2006، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.5 مليار ريال. بحسب ما نشرت بوابة “أرقام” الاقتصادية.
وبارتفاع اليوم تصل مكاسب المؤشر منذ بداية العام الجاري إلى نحو 675 نقطة وبنسبة 6 %، مقارنة بنهاية 2021.
كما ارتفعت أسهم “مصرف الراجحي” و”سابك” و”أرامكو السعودية” بنسبة 1%.
وصعد سهم “الأهلي السعودي” بأكثر من 1 % عند 71.90 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم.
وأنهت أسهم “المجموعة السعودية” و”المواساة” و”الأبحاث والإعلام” و”مجموعة صافولا” و”بتروكيم” و”بنك ساب” و”السعودي الفرنسي” و”التصنيع الوطنية”، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و6 %.
وتصدر سهم “مدينة المعرفة” ارتفاعات اليوم بنسبة 8 % عند 18.60 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 6 ملايين سهم.