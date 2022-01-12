السوق السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ يوليو 2006.. بتداولات 7.5 مليار ريال

كما ارتفعت أسهم “مصرف الراجحي” و”سابك” و”أرامكو السعودية” بنسبة 1%.

وصعد سهم “الأهلي السعودي” بأكثر من 1 % عند 71.90 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم.

وأنهت أسهم “المجموعة السعودية” و”المواساة” و”الأبحاث والإعلام” و”مجموعة صافولا” و”بتروكيم” و”بنك ساب” و”السعودي الفرنسي” و”التصنيع الوطنية”، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و6 %.

وتصدر سهم “مدينة المعرفة” ارتفاعات اليوم بنسبة 8 % عند 18.60 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 6 ملايين سهم.