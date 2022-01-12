بدءا من الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على عدد من المناطق بالمملكة بدءا من غد الخميس وحتى السبت المقبل.

وقال المركز، إنه تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة، غدا الخميس، على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.

وأضاف أن الفرصة تزداد يومي الجمعة والسبت، على نفس المناطق لتكون متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد، ولا يستبعد أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشملت التوقعات، أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها يومي الجمعة والسبت، على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، مكة المكرمة، بينما تتأثر خلال نفس الفترة مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية بأمطار من خفيفة إلى متوسطة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، اعتبارا من مساء يومي الجمعة والسبت.

وتشير التوقعات الأولية إلى تأثر مناطق شمال ووسط وأجزاء من شرق المملكة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة وتساقط للثلوج على أجزاء من مناطق شمال المملكة ابتداء من مساء يومي السبت والأحد، وسيتم التنوية عن ذلك في تقارير خاصة لاحقا.