وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية في الأحساء ويدشن عدد من الخدمات

تفقد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل برفقة رئيس مجلس إدارة تجمع الأحساء الصحي الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة وتجمع الأحساء الصحي اليوم ، عدد من المنشآت الصحية في الأحساء ، شملت كلاً من مستشفى الملك فهد بالهفوف، والولادة والأطفال، والملك فيصل العام، ومركز دايابتر، إضافة إلى مركز صحي المزروع.

ودشن خلال جولته التفقدية للمنشآت الصحية وحدة الحروق بمستشفى الملك فهد بسعة 24 سرير منها 6 عزل وسريرين للعناية المركزة مع وجود غرفتين للمعالجة المائية وغرفة للعمليات، إضافة إلى تدشين وحدة الجلطات الدماغية الحادة التي تم تجهيزها باستخدام وسائل التقنية الحديثة لدعم وسرعة التشخيص والعلاج المبكر للسكتة الدماغية على مدار الساعة.

بعد ذلك زار مركز دايابيتر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة لعلاج ومتابعة مرضى السكر النوع الأول للأطفال، وأطلع على نتائج الأداء وما حققه المركز منذ افتتاحه، حيث أسهم في خفض معدل دخول المرضى للتنويم في المستشفى إلى أقل من 1% مقارنة بمعدل 7% عالمياً.

وتفقد عقبها وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الولادة والأطفال والتي تم تطويرها وتجهيزها وفق أحدث التقنيات الطبية بسعة ٥٠ سرير، تبعها زيارة لمستشفى الملك فيصل العام اطلع خلالها على سير العمل في عدد من الأقسام الطبية.

واختتم وزير الصحة زيارته بتفقد مركز “تأكد” والاطلاع على سير العمل، وزيارة مركز صحي المزروع الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مؤخراً بالهوية الجديدة.