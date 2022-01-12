وكيل وزارة العدل: استمرار “التقاضي عن بعد” حتى بعد زوال كورونا

أكد سلمان العتيبي، وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ، استمرار جلسات “التقاضي عن بعد”؛ حتى بعد زوال جائحة كورونا.

وأضاف “العتيبي”، خلال استضافته في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن البنية التحتية للتحول الرقمي بوزارة العدل لم يتم تأسيسها لخدمة فترة معينة.

ونوه بأن هذه البنية تم البدء في تأسيسها من قبل بدء جائحة كورونا، وتتطلع الوزارة إلى تطويرها واستمرارها إلى ما بعد الجائحة.

يذكر أن وزارة العدل أعلنت بالتزامن مع بدء جائحة كورونا تخصيص رابط إلكتروني لجلسة “التقاضي المرئية” عن بعد، عبر بوابة ناجز .