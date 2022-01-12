الصحة العالمية: أوميكرون يبقى فيروسا خطرا خصوصا لغير المطعمين

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن متحور أوميكرون يمكن أن يُهدد حياة الأشخاص غير الملقحين وكبار السنّ، والأشخاص الّذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأوضح الدكتور مايك راين، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، “أن الأشخاص غير الملقحين يواجهون مخاطر أكبر مع متحور أوميكرون قد تؤدي إلى الوفاة”.

وقال راين: “من ناحية أخرى، فإن الأشخاص الملقحين قد يعانون بشكل عام من مرض خفيف في حال أًصيبوا بعدوى خارقة”.

وتابع راين أن “النتائج الصحية للعدوى الفيروسية غالباً ما تعتمد على صحة الشخص، وخصوصاً إذا كان جهاز المناعة قوياً كفاية أم لا”، موضحاً أن مرضى السكري على سبيل المثال ليسوا مؤهلين لمحاربة الفيروس.