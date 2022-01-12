النفط يتجاوز 85 دولارا .. وتوقعات بوصوله حاجز المائة

سجلت أسعار النفط اليوم أعلى مستوياتها في 3 أشهر بدفع من انخفاض المعروض وتراجع المخاوف من التأثير المحتمل على الطلب جراء انتشار أوميكرون، إضافة إلى هبوط مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي 4.6 مليون برميل كأدنى مستوى منذ أكتوبر 2018، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل، كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاضا في مخزونات النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي بمقدار 300 ألف برميل إلى 593.38 مليون برميل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002 وفقا لرويترز.

وتجاوزت العقود العاجلة لخام برنت سقف 85 دولارا بنسبة ارتفاع 1.33 % كما صعدت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 2.13 % لتتداول عند قرب 83.97 دولار للبرميل، وحققت عقود كلا الخامين مكاسب في ست من الجلسات الثماني الأخيرة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس إن أكبر اقتصاد في العالم يمكنه الصمود أمام القفزة الحالية في الإصابات بكوفيد-19 مع تأثيرات قصيرة الأجل، مضيفا أن الطريق طويل أمام تشديد السياسة النقدية.