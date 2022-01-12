الدفاع المدني يحذر: فرص هطول أمطار على مناطق المملكة ابتداءً من الخميس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الخميس حتى السبت المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق ” المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية ” بامطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة في يومي الجمعة والسبت، ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم ،مؤكداً جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط و التدابير اللازمة للحالات المطرية.