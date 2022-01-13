كيهان الإيرانية: #قاسم_سليماني هدد روحاني بمصير أحمدي نجاد!

كشف قائد الدفاع الجوي في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، في تصريحات أوردتها صحيفة “كيهان” الإيرانية، أمس الأربعاء، أن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قضى في هجوم أمريكي على موكبه في مطار بغداد، هدد الرئيس السابق حسن روحاني، بمصير سلفه محمود أحمدي نجاد.

ونقل موقع “إندبندنت عربية” أن حاجي زاده، كشف تهديد سليماني لروحاني في 2017، بقوله “هل تريد أن تصل إلى ما حلّ بأحمدي نجاد؟”.

وأوضح حاجي زاده أن سليماني قال له حرفياً: “السيد روحاني! هل تريد أن تسير على خطى أحمدي نجاد؟ هل تريد أن تصبح مثله؟” بعد تنامي الخلافات بين الحرس الثوري والرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.

وذكر حاجي زاده أنه وعدداً آخر من قادة الحرس الثوري منهم القائد السابق للحرس الثوري جعفري، وقاسم سليماني ذهبوا للقاء روحاني، واتسم الاجتماع بـ”الصراحة وحدّة اللهجة”.

وأردف أن قادة الحرس الثوري قالوا لروحاني إنهم لن يتحمّلوا الانتقادات التي ترِد على لسان الرئيس وأن الدفاع عن الثورة، والشعب والنظام والمرشد، خط أحمر.

ويُذكر أن مقابلة مسربة سابقاً، كشفت استياء وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف من تدخل سليماني في الشؤون الدبلوماسية، واتهمه بالتدخل في القرارات السياسية والدبلوماسية للحكومة الإيرانية وقتها.