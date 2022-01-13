تفاصيل: اتفاق ” #سابك”و ” #أرامكو” و” #بي إن كيه أورلن” لإقامة منشأة لإنتاج الكيماويات في #بولندا #عاجل

وقعت “سابك” مذكرة تفاهم مع “أرامكو السعودية” و”بي كيه إن أورلن”، تهدف لدراسة العديد من فرص التعاون والاستثمار المحتملة، بما في ذلك إقامة منشأة جديدة لإنتاج الكيماويات في بولندا، وتوسعة العديد من الأصول الحالية، وتطوير وحدة تكسير جديدة تعمل على نطاق عالمي.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه من المقرر في حال الانتهاء من مرحلة البحث والدراسة واتفاق الأطراف على متابعة أي مشروع محتمل في قطاع البتروكيماويات، أن تُبرم اتفاقية منفصلة للتعاون في تطوير هذا المشروع.

وتعليقاً على الاتفاقية، صرح المهندس عبد الرحمن الفقيه نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في “سابك”، بأن النهج التعاوني الذي تبنته الشركة على مدار أكثر من 40 عاماً في جميع المناطق التي تعمل فيها، قد مكّنها من بناء علاقات طويلة الأمد وتقديم حلول مبتكرة وإيجاد قيمة مشتركة.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تسهم في الاستفادة من مكانة الشركات الثلاث الرائدة عالمياً وخبراتها وتقنياتها، بما يسهم في تحديد وتقييم فرص النمو الواعدة والمستدامة.

وأعلنت شركة “أرامكو السعودية أمس، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع كلٍّ من “بي كي إن أورلن” والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” لاستكشاف فرص مشتركة في بولندا وأماكن أخرى في وسط وشرق أوروبا.