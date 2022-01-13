هل توجد توصية بإيقاف دواء ” #كليمين” خلال فترة الإصابة بـ” #كورونا”؟ #الصحة توضح

قالت وزارة الصحة إنه لا يوجد توصية بإيقاف دواء “كليمين” خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في ردها على تساؤل إحدى المتابعات لحساب الصحة 937، حول تعارض الدواء مع الإصابة بالفيروس، أنه بشكل عام ينبغي الاستمرار على الخطة العلاجية المحددة من قِبَل الطبيب، وتجنب التوقف عن استخدام الأدوية دون إشراف الطبيب المعالج.

يُذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 5362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 593545 حالة، كما سجلت 2499 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 552057 حالة.