نيوكاسل يعلن عن ثاني صفقاته.. كريس وود من بيرنلي

تعاقد نيوكاسل يونايتد مع المهاجم الدولي النيوزيلندي كريس وود من بيرنلي لمدة عامين ونصف العام اليوم الخميس.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن نيوكاسل دفع 25 مليون جنيه إسترليني (34.3 مليون دولار) لبيرنلي مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 30 عاما.

وقال وود في بيان للنادي “إنها فرصة رائعة جدا بالنسبة لي والسعادة لا تسعني بالانضمام إلى نيوكاسل”.

وسجل وود 27 هدفا مع منتخب نيوزيلندا.

ولعب وود دورا بارزا مع بيرنلي وسجل 49 هدفا في 144 مباراة خاضها بالدوري خلال أربع سنوات ونصف في ملعب تيرف مور. وكان قد انضم لبيرنلي من ليدز يونايتد في 2017 في صفقة قياسية للنادي وقتها.

وكان نيوكاسل يبحث عن تعزيز خطه الأمامي بعد إصابة المهاجم البارز كالوم ويلسون في ربلة الساق وغيابه لثمانية أسابيع.

وقال المدرب إيدي هاو “كريس صفقة مهمة لنا في توقيت مثالي وأنا سعيد بقدرتنا على إنهاء التعاقد معه سريعا.

“يشكل خطورة كبيرة في الهجوم وتعجبني شخصيته وقدراته البدنية ويملك خبرة كبيرة في الدوري الممتاز. سينسجم كثيرا مع التشكيلة”.

ويعد وود ثاني صفقة يبرمها نيوكاسل منذ استحواذ السعودية على النادي في أكتوبر تشرين الأول بعد انضمام كيران تريبيير مدافع منتخب إنجلترا من أتليتيكو مدريد الأسبوع الماضي.

ويحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة من 19 مباراة ويستضيف واتفورد يوم السبت.