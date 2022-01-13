احتجاجات ضد #ارتفاع_الأسعار في مسقط رأس #أردوغان

شهدت ولاية ريزا شمال تركيا، احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات.

أمانة حزب الشعب الجمهوري في ريزا قادت احتجاجات في مسقط رأس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تندد بارتفاع الأسعار، وبعد أن كانت الاحتجاجات مقتصرة على وسط المدينة، انطلقت في المناطق الأخرى.

منطقة “جونايسو” حيث نشأ أردوغان في ريزا، شهدت هي الأخرى تظاهرات شارك فيها مواطنون وممثلون عن المنظمات غير الحكومية.

قال سالتوك دينيز رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري في ريزا، إن الجميع ضحية زيادة الأسعار وأن الزيادات لا يمكن منعها.

وأضاف دينيز أن كل شيء قد زاد، الخبز أصبح بثلاث ليرات، وتأتي الزيادة وراء الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي والوقود والدقيق والورق والفواكه والخضروات وكل شيء آخر تقريبًا.

وانتقد دينيز أيضا زيادة الكهرباء، قائلا: “لقد أصبح استخدام الكهرباء في المنزل شجاعة كبيرة. بهذا المعدل، سنستخدم المصابيح التي تعمل بالغاز والشموع قريبًا في المنازل. نتيجة لارتفاع الأسعار، أصبح مواطنونا غير قادرين على تدفئة أنفسهم وإضاءة منازلهم”. دينيز قال “تركيا تراجعت إلى عام 2002”.

يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا ارتفع إلى 36 بالمئة، وشهدت رسوم الخدمات التي تقدمها الحكومة زيادة كبيرة بحلول عام 2022.