رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه شكره لخادم الحرمين وولي العهد

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن بالغ شكره وتقديره لما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- تجاه دعم أمن واستقرار جمهورية السودان الشقيقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه معه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.