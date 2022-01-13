الاتحاد الآسيوي يعلن المواعيد الجديدة لدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعديل مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2022، بعد الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وكذلك ظروف المباريات قبل وبعد مونديال قطر 2022.

وحدد الاتحاد الآسيوي مواعيد دوري الأبطال الجديدة مع استمرار نظام التجمع، وجاءت كالتالي:

– دور المجموعات: من 7 إلى 27 أبريل 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب)

– دور الـ16: 3 و4 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة بنظام التجمع)

– ربع النهائي: 7 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة بنظام التجمع)

– قبل النهائي: 10 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع)

وفي المقابل تتنافس أندية شرق آسيا بنظام التجمع وفق المواعيد التالية:

– دور المجموعات: من 15 أبريل إلى 1 مايو 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب)

– دور الـ16: 18 و19 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع)

– ربع النهائي: 22 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع)

– قبل النهائي: 25 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع)

ويلعب نهائي دوري أبطال آسيا من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و26 فبراير 2023، حيث تلعب مباراة الذهاب في منطقة الغرب، في حين ستكون مباراة الإياب في منطقة الشرق.