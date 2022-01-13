أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر ديسمبر 2021م.

وكشفت الهيئة، عن إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر ديسمبر الماضي التي بلغت (391) شكوى، ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع (6) شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لهيئة الطيران المدني تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر ديسمبر.

شهر ديسمبر وصلت إلى 99%، بينما حل طيران ناس ثانياً بواقع (9) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 98%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى (17) شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 99%.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر ديسمبر عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم تأخير الرحلات، ثم إلغاء الرحلات.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر ديسمبر الماضي، أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر ديسمبر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً، وبواقع 5 شكاوى وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 63%، كما حصل مطار الملك عبدالله الدولي بجازان على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً، بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وأخيراً في المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوتان وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وأوضحت الهيئة أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوى المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.