23 يناير.. فريق نيوكاسل يدخل معسكرا تدريبيا في السعودية

يزور فريق نيوكاسل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى هذا الشهر منذ أن تم شراء النادي من قبل صندوق الاستثمار العام في البلاد.

تم إخبار الفريق أنهم سوف يسافرون من المملكة يوم الأحد 23 يناير ، في اليوم التالي لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز في ليدز، على أن يدخل معسكرا تدريبيا في المملكة.

وأكدت مصادر لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنها تنتظر الآن فحصوصات كورونا.

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس، إنه أكمل الاستحواذ على 100% من نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وأضاف صندوق الاستثمارات أنه يتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي.

وتابع: “أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة “PCP Capital Partners” و”RB Sports & Media”، عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي”.