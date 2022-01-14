شاهد بالفيديو.. مظاهرات احتجاجية للمعلمین فی 116 مدينة إيرانية

خرج الالاف من المعلمين للتظاهر في شوارع المدن الايرانية للمطالبة بحقوقهم أمام مجلس شورى النظام وفي مراكز المحافظات والمدن، أمام إدارات التربية والتعليم.

وبحسب التفاصيل فقد خرجت مظاهرات احتجاجية من 116 مدينة في 30 محافظة وجرت هذه التجمعات بالإضافة إلى طهران في كل من مدن تبريز، جلفا، أورمية، بوكان، سردشت، مياندواب، أصفهان، همايونشهر، شهر رضا، كاشان، نجف آباد، ‌ سميرم، أردبيل.

بالاضافة إلى كرج، إيلام، آبدانان، كناوه، شهركرد، لردكان، بروجن، مشهد، نيشابور، كاشمر، بجنورد، شيروان، الأهواز، إيذه، أنديمشك، خرمشهر، اميدية، بهبهان، شوشتر، جايزان، ماهشهر، مسجد سليمان، زنجان، أبهر، خدابنده، سمنان، شيراز، ارسنجان، لامرد، زرين دشت، قزوين، بوئين زهرا، قم، سنندج، سقز، بيجار، مريوان، دهكلان، بانه، كامياران، مريوان، قروه، كرمان، سيرجان، شهربابك، كرمانشاه، إسلام أباد غرب.

ومدن هرسين، ياسوج، كجساران، كركان، رشت، لاهيجان ، رضوان شهر، لنكرود، خرام آباد، وبروجرد، دلفان، بلدختر، دورود، رومشكان، أليكودرز، ساري، نكا، جالوس، نوشهر، بابل، أراك، بندر عباس، همدان، نهاوند، ملاير، يزد.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن المتظاهرين هتفوا “المعلم السجين يجب الإفراج عنه”، “يا معلم، قم لإنهاء التمييز”، “سمعنا وعودًا كثيرة، لم نر العدالة”، “الحكومة تخون، والبرلمان يدعم”، “أيها المعلم اصرخ واطلب حقك” و”المعلم يموت .. ولا يقبل الإذلال”، “لا استسلام ولا مساومة يجب التصنيف دون رجاء”، “المعلمون مسجونون، والنهابون طلقاء”، “شعار كل معلم ضد ظلم الظالم”، “يا مدّعي العدال، اخجل اخجل” و “التعليم المجاني حق لأطفال إيران “.

وقد حاول النظام منع المعلمين من التجمع وانضمام المواطنين إليهم بإرسال قطعان من الشرطة بلباس مدني وقوى الأمن وشرطيات.

وفي الأهواز، هاجمت الشرطة المعلمين وضربتهم واعتقلت القوات القمعية 4 معلمين في مشهد و 6 معلمين في الأهواز و 3 في بوشهر وعددا آخر في طهران وشيراز.