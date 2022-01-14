وزير الداخلية اللبناني: أنتظر تقريراً أمنياً عن مؤتمر معادٍ لـ #السعودية لاتخاذ قرار

قال وزير الداخلية اللبناني ​بسام المولوي​ في مقابلة على قناة “mtv” اللبنانية، أمس الخميس، إنه ينتظر تقريراً أمنياً عن المؤتمر المناهض للسعودية، الذي نظمه حزب الله منذ يومين، لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف في معرض الحديث عن المؤتمر الذي اقيم في الضاحية الجنوبية: أرسلت مذكرة الى جهاز الأمن العام حول مؤتمر المعارضة السعودية ولم يصلني بعد أي جواب وأنا قمت بكل الاجراءات القانونية اللازمة في ملف عدم التعرض للدول الشقيقة العربية ونحن غير عاجزين.

وأضاف : السعودية وقفت إلى جانب لبنان وساعدته تاريخياً، ومن واجبنا الحفاظ على العلاقة معها ومع ​الخليج العربي​، ونحن فيحاجة اليهم أيضاً ليقفوا إلى جانبنا، وهم يحبوننا ويريدون أن يساعدوننا على بناء الدولة.

وبسؤاله عن تصنيع وتصدير ​الكبتاغون​ من لبنان الى الخارج، أوضح مولوي أن مناطق تصنيعه “معروفة، والمطلوب ضبط الحدود اللبنانية، خاصةً الحدود البرية ذهابا وإيابا، وأنا أثرت هذا الأمر وكان الجواب أن لا عدد كافياً لهذه المهمة، وكان ردي بضرورة تعزيز الأمن الاستباقي والعمل الاستخباراتي”.

وقال: “من غير المقبول أن أطلب من عناصر قوى الأمن النزول الى الشارع والقيام بالمهمات الأمنية وتعريضهم للخطر وأن لا يكون بإمكاني إدخالهم الى المستشفى”.