إثيوبيا تهاجم مدير منظمة الصحة العالمية

ردت وزارة الخارجية الإثيوبية على انتقاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في وقت سابق الأسبوع الجاري لسلوك أديس أبابا في إقليم تيجراي.

جاء ذلك في خطاب أرسلته الوزارة أمس الخميس إلى منظمة الصحة العالمية، تضمن العديد من المزاعم المتعلقة بسوء السلوك من جانب جيبريسوس.

وقد شنت الوزارة هجوما لاذعا على جيبريسوس، وهو مواطن إثيوبي ينحدر من إقليم تيجراي، حيث تتهمه بعدم الالتزام بالنزاهة والتوقعات المهنية المطلوبة من تقلده لمنصب مدير منظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن الحكومة الإثيوبية رشحته لهذا المنصب.

وأشارت الوزارة إلى أن جيبريسوس كان يتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، بما في ذلك علاقات أديس أبابا مع أريتريا، متهمة إياه بأنه لا يزال عضوا فاعلا وداعما لجبهة تحرير شعب تيجراي، التي تخوض الآن حربا أهلية مع قوات الحكومة الإثيوبية،وتعتبرها أديس أبابا منظمة إرهابية.

وقد اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية جيبريسوس بتكليف موظفي منظمة الصحة العالمية في إثيوبيا بالعمل على تفاقم الصراع إلى درجة تجعل المجتمع الدولي يفكر في التدخل.

وقد طلبت الوزارة من المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق في سوء السلوك المزعوم من جانب المدير العام والتقصير في أداء واجبه المهني.

كان جيبريسوس قد وجه انتقادا حادا للحكومة الإثيوبية في مؤتمر صحفي عقده في جنيف أول أمس الأربعاء، حيث وصف الوضع في إقليم تيجراي الذي مزقته الحرب “بالكارثي”. وقال جيبريسوس :”لم نشهد في أي مكان في العالم جحيما كالذي في تيجراي”.

ولم ترد منظمة الصحة العالمية أو جيبريسوس على مزاعم وزارة الخارجية الإثيوبية.