“الصحة” تكشف تأثير الجرعة التنشيطية من اللقاح على “احتمالية التنويم”

كشفت وزارة الصحة، احتمالية التنويم في المستشفيات بحسب حالة التحصين، خلال الموجة الحالية لفيروس كورونا.

ولفتت في “إنفوجراف توضيحي”، إلى أن نسبة حالات التنويم خلال هذه الموجة (لكل 100 ألف شخص)، تبلغ 12.75 لغير المحصن، 2.13 لمتلقي الجرعة الواحدة، 0.59 للحاصل على جرعتين ومضى عليها 6 أشهر، 0.19 لمتلقي جرعتين ولم يمضي عليها 9 أشهر، و0.05 للحاصل على الجرعة التنشيطية.

وأكدت أن احتمالية تنويم غير المحصن عند إصابته بكورونا أعلى بـ 260 ضعفا مقارنة بالحاصل على الجرعة التنشيطية، وبـ65 ضعفا مقارنة بالحاصل على جرعتين.