“المدارس أول ما يُعاد فتحه”.. “عودة الدراسة حضوريا” يتوافق مع تقرير “يونيسيف”

يتوافق قرار عودة الدراسة حضورياً لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال بدءاً من 23 يناير، مع تقارير ودراسات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) التي تحذر من استمرار إغلاق المدارس، وتعطل تعلّم الأطفال بسبب جائحة كورونا.

ودعا اليونيسيف إلى تغليب وضع تعليم الأطفال ومصالحهم، مع بقاء المدارس مفتوحة لكل طفل في كل مكان خلال عام 2022، وأن تكون المدارس آخر ما يُغلق وأول ما يُعاد فتحه مع توفير تدابير الصحة العامة لحماية الطلبة.

وأشار اليونيسيف في أحدث تقاريره عن أثر إغلاق المدارس على الأطفال نفسياً ومعرفياً، مؤكداً أنها ستكلف الجيل الحالي التفاعلات الشخصية اليومية مع الأصدقاء، إلى جانب المهارات المطلوبة في كل مرحلة تعليمية.

وشدد التقرير على أهمية أن يكون عام 2022 السنة التي تحظى فيها الأسبقية للتعليم لصالح الأطفال، وألا يتم تعطيل الدراسة، خاصة وأن الإجراءات الاحترازية فعّالة وتساهم في إبقاء المدارس مفتوحة وآمنة.

وأكد التقرير على وجود مشكلات في تعلّم القراءة والحساب لدى الأطفال في العالم، حيث أن مدة إغلاق المدارس ألحقت خسائر كبيرة بالتعليم، مطالباً بالقيام بأنشطة توعية للمطالبة بعودة الدراسة حضورياً، إضافة إلى التعجيل في تعافي التعليم بوضع برامج تضمن حصول الطلاب الحاليين على قدر مماثل من التعليم الذي حصلت عليه الأجيال السابقة، على أن تغطي البرامج محاور تعزيز المناهج، وتمديد وقت التدريس، وتحسين فاعلية التعلّم.