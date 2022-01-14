أمريكا تخشى غزواً روسياً لأوكرانيا

قال مسؤول أمريكي اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تخشى أن تكون روسيا في مرحلة التجهيز لغزو أوكرانيا إذا أخفقت الدبلوماسية في تحقيق أهدافها، فيما يمكن أن تنجم عنه انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب.

وأضاف المسؤول طالباً ألا يُنشر اسمه “في إطار خططها، تسعى روسيا لاختلاق ذريعة للغزو، بما في ذلك من خلال أنشطة تخريبية وعمليات إعلامية، عبر اتهام أوكرانيا بالاستعداد لهجوم وشيك على القوات الروسية في شرق أوكرانيا”.