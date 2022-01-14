مكة: لقاء تعريفي ببرنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية

برعاية رئيس جامعة أم القرى أ.د. معدي بن محمد آل مذهب عقدت الجامعة لقاء عن بُعد- للتعريف ببرنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية لإعدادهم وتأهيلهم بحضور 350 معلمًا ومعلمةً، بهدف رفع كفاءة المعلمين والمعلمات وتطوير قدراتهم في تخصصات جديدة، واستثمارها في تحسين مخرجات التعليم عبر برامج تطويرية معتمدة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د. فهد الزهراني أن الوكالة أخذت على عاتقها تقديم الدعم اللازم لإنجاز المشروع الذي أطلقته وزارة التعليم مؤخرًا والعمل على تحقيق أهدافه.

وسد العجز في المقررات والتخصصات التربوية بما يلبي الحاجة الوطنية، مثمنًا اهتمام وزارة التعليم وتبنيها للمشروع النوعي واختيارها جامعة أم القرى ضمن الجامعات المنفذة له.

وأضاف أ.د. فهد الزهراني أن المشروع يبرز الجوانب الإبداعية لدى المعلمين والمعلمات، من خلال إظهار قدراتهم في التنوع المهني والمرونة العلمية، وقيامهم بدور رئيس في الارتقاء بجوانب عمليتي التعلم والتعليم، والانتقال من المعلم التنفيذي إلى مشاركته في صنع القرار داخل المنظومة التعليمية.

وأكد عميد كلية التربية أ.د. عبد الله آل تميم على أهمية البرنامج باعتباره مشروعًا وطنيًا يلبي حاجات الميدان التربوي المستقبلية ويعالج تحدياته، مشيرًا إلى أن الكلية حظيت بدعم من رئيس الجامعة، مما كان له الأثر في تطوير وتحكيم وتنفيذ هذه البرامج.

كما عرف وكيل كلية التربية للشؤون الأكاديمية د. عوض السريعي بالخطة الدراسية للبرامج السبعة المتاحة في كل من مكة والليث والقنفذة والمجموعات المتعددة في كل برنامج وطبيعة التدريس وآليات التقويم والاختبار.