الانتقام الحتمي.. إيران تهدد باغتيال الرئيس الأمريكي السابق ترامب

نشرت إيران مقطعا مصورا حول عملية تخيلية لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب بملعب جولف؛ ثأرا لمقتل قائد مليشيات فيلق القدس قاسم سليماني.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية بأن مقطع فيديو رسوم متحركة غريبا يظهر عملية محاكاة لاغتيال ترامب بطائرة مسيرة في أثناء لعبه الجولف.

وذكرت الصحيفة أن المقطع المنشور عبر موقع المرشد الأعلى علي خامنئي، يأتي كنوع من الرد على مقتل القيادي العسكري قاسم سليماني في يناير/كانون الثاني عام 2020 بغارة أمريكية.

ويبدأ الفيديو، الذي يحمل عنوان: “الانتقام الحتمي”، بلقطة لما يفترض أنه “منزل ترامب” في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ويرفرف العلم الأمريكي فوق أحد ملاعب الجولف، في حين يرتدي ترامب قبعة “اجعل أمريكا عظيمة مجددا”، وهناك أربعة رجال واقفين.

وفجأة، تظهر مركبة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد ومثبت عليها كاميرا، ثم نرى مُشغل لطائرة مسيرة داخل مكتب توجد به عدة شاشات.

ويعرض على الشاشة بجواره صورة لسليماني، ويخترق المشغل كاميرا مراقبة قريبة حتى تتمكن المركبة التي يتم التحكم فيها من بعد، من المرور دون أن يلاحظها أحد. ثم تظهر صورة جوية تلتقطها الطائرة المسيرة مع اقترابها من منتجع ترامب “مارالاجو”.

ويخترق مشغل الطائرة بعد ذلك هاتفي ترامب ورجل آخر، لتظهر رسالة تقول: “قاتل سليماني والشخص الذي أصدر الأمر سيدفعان الثمن”.

وينتهي الفيديو مع تحليق المسيرة مباشرة فوق ترامب في أثناء قراءته الرسالة التي تنذر بالشر على هاتفه، ثم تظهر شاشة سوداء مكتوب عليها رسالة باللغة الإنجليزية والفارسية: “الانتقام محتوم”.

وخلال بيان مرفق مع الفيديو عبر الموقع الإلكتروني لخامنئي، يقول المرشد الأعلى إنه تم نشر الفيديو “عشية الذكرى الثانية لمقتل الجنرال قاسم سليماني ومرافقيه”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها إيران فيديو مزيفا غريبا لأغراض دعائية، ففي مايو/أيار الماضي، تم تسريب فيديو لتفجير الكابيتول الأمريكي بصاروخ عبر شاشة إحدى القنوات الإيرانية.

وأفادت تقارير بأن اللقطات المزيفة تم اقتطاعها من فيلم “سقوط البيت الأبيض” الصادر عام 2013.