وصلت لحد القتال على الأرض.. اليمنيون دفعوا ثمنا باهضا لتدخلات حزب الله

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل للعام السابع على التوالي تجاهل التحذيرات من كارثة بيئية وشيكة هي الأكبر في تاريخ البشرية جراء تآكل هيكل الناقلة صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة منذ الانقلاب دون أي صيانة، وتحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام.

وتابع الإرياني في تغريدات له عبر تويتر: نستغرب إعلان بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) قبل أيام قيامها بزيارة أسبوعية لميناء الصليف والمناطق المحيطة به، دون إيراد إيضاحات منذ تشكيلها عن وضع ناقلة النفط صافر، والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استخدامها قنبلة موقوتة للضغط والمساومة وابتزاز العالم.

وقال: “دفع اليمنيون ثمنا باهضا لتدخلات مليشيا حزب الله اللبناني، والتي لم تقف عند حدود ادارتهم إلى جانب نظام طهران انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة وتزويدها بالدعم السياسي والاعلامي والعسكري والمالي طيلة سنوات الحرب، لتصل حد قيادة وتوجيه العمليات العسكرية والمشاركة في القتال على الارض”.