بالأسماء: #جامعة_القصيم تعلن مرشحي ومرشحات برامج مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية

أعلنت كلية التربية بجامعة القصيم، اليوم، عن أسماء المرشحين والمرشحات لبرامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية.

ومن المعروف أن البرنامج بهدف رفع كفاءة المعلمين والمعلمات وتطوير قدراتهم في تخصصات جديدة، واستثمارها في تحسين مخرجات التعليم عبر برامج تطويرية معتمدة

ويبرز المشروع الجوانب الإبداعية لدى المعلمين والمعلمات، من خلال إظهار قدراتهم في التنوع المهني والمرونة العلمية، وقيامهم بدور رئيس في الارتقاء بجوانب عمليتي التعلم والتعليم، والانتقال من المعلم التنفيذي إلى مشاركته في صنع القرار داخل المنظومة التعليمية.