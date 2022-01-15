إيطاليا تفرض حظرا بعد تفشي حمى الخنازير

بعد اكتشاف حمى الخنازير الأفريقية لدى خنزير بري هذا الشهر، في شمال غرب إيطاليا ، أعلن مسؤولون حظرا لمدة ستة أشهر على أنشطة، من جمع الفطر إلى الصيد وركوب الدراجات في الجبال، لإبعاد المواطنين عن المناطق، التي يتجول فيها الخنزير وللحد من انتشار المرض، شديد العدوى والقاتل بالنسبة للخنازير.

وقالت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم السبت أن ذلك يشمل صيد فطر “الكمأ” ، وهو فطر ثمين، ينثر على الباسطة والمكرونة وينقع في الزيت.

وينمو فطر “الكمأ” على جذور الأشجار وغالبا ما يمتد إلى عمق الغابات.

ويتم تطبيق القيود، التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، من قبل وزارتي الزراعة والصحة، في بعض المجالس البلدية، وربما تتسع دائرتها لتشمل مختلف أنحاء المنطقة، طبقا لما ذكره دانيل ستروبيانا، الذي يقوم بجمع فطر “الكمأ” في منطقة “بيدمونت” وبيعه.

ويمثل شهر كانون الثاني/يناير، نهاية موسم جمع فطر “الكمأ” الأبيض، وهو من الأنواع الأكثر ثمنا، حيث يباع بمبلغ ستة آلاف يورو (6.843) للكيلوجرام الواحد هذا العام”.

يذكر أن مرض حمى الخنازير الأفريقية قد تفشى في منطقة “انجي” الكورية الجنوبية في آب/أغسطس ، عندما اضطرت السلطات لإعدام 1700 خنزير.

ولا يصيب مرض حمى الخنازير الأفريقية البشر.