أمطار_غزيرة على #الرياض والشرقية.. وتنبيه متقدم من #الأرصاد

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض, ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيدا من الأمطار

كما هطلت أمس وصباح اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات الخبر، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة، وبقيق، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول الأمطار.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا اليوم بخصوص منطقة الرياض، يشمل “الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما.

وأوضح “الأرصاد” أنه يتوقع أن تشهد هذه المحافظات استمرار الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.

وأضاف: الإنذار بدأ في الساعة 22:00 مساء أمس الجمعة، ويستمر حتى الساعة 18:00 من مساء اليوم السبت.