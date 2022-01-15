هذه تفاصيلها.. بدء تطبيق غرامات لائحة الجزاءات البلدية الجديدة

يبدأ اليوم السبت تطبيق غرامات لائحة الجزاءات البلدية الجديدة، والتي تتضمن مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء ومخالفات محطات الوقود.

وأوضحت قناة الإخبارية، أن مخالفات الأنشطة التجارية تشمل التالي: توقيع غرامة قدرها 25 ألف ريال لعدم توفير مراكز ضيافة الأطفال بالمراكز التجارية، وغرامة قدرها 20 ألف ريال عند وجود كاميرات في محلات التزيين النسائي.

وغرامة 10 آلاف ريال عند تقديم الشيشة دون تصريح، وغرامة 10 آلاف ريال عند تصنيع أو ابتكار خلطات لأغراض تجميلية أو طبية لاستخدامها أو بيعها للزبائن، وغرامة 10 آلاف ريال عند فض الأختام وإعادة فتح المحلات أو المنشآت قبل انتهاء عقوبة الإغلاق النظامية التي حددتها البلدية.

أما مخالفات الطرق والشوارع فتتضمن: غرامة 50 ألف ريال عند استخدام تصريح حفر لحفرية غير طارئة، وغرامة 30 ألف ريال لعدم ردم الحفر وإعادة المكان إلى ما كان عليه، وغرامة 30 ألف ريال لإتلاف الشوارع المسفلتة عند استخدام معدات الحفر. وغرامة 5 آلاف ريال عند عدم وجود اسم المقاول على صبات الحماية.

وتتضمن مخالفات البناء، غرامة 50 ألف ريال عند إشراف المكتب الهندسي على أعمال مخالفة لنظام البناء، وغرامة 50 ألف ريال عند المشاركة في إقامة مبنى دون رخصة بناء، وغرامة 50 ألف ريال عند عدم إزالة الأبنية الآيلة للسقوط بعد شهرين من إبلاغ المالك، وغرامة 10 آلاف ريال عند ترك غرف الصرف الصحي دون أغطية.

أما مخالفات محطات الوقود فتتضمن ما يلي، غرامة 10 آلاف ريال عند عدم وجود لوحات عرض الأسعار، وغرامة 5 آلاف ريال لتدني مستوى نظافة محطة الوقود، وغرامة 2500 ريال لتدني مستوى نظافة دورات المياه، وغرامة 2500 ريال لعدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة.