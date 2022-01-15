توجيهات من وزير #التعليم قبيل #العودة_الحضورية لطلاب الابتدائية ورياض الأطفال

استعداداً للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على أهمية التهيئة النفسية للطلبة، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس.

كما أكد وزير التعليم، خلال لقائه مديري التعليم، تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من “وقاية”؛ للحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أنها بذلت جهودًا كبيرة لتهيئة المدارس، تمهيدًا لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً، مع الالتزام بالإجراءات المعتمدة من وقاية.

بدورها، قالت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، إن مدارس المحافظة، باتت بيئات تربوية جاذبة وآمنة وصحية لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في الثالث والعشرين من يناير الحالي، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.