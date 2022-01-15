مطالبات للأمم المتحدة بالتحقيق في وفاة مخرج إيراني في السجن

دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات وفاة الكاتب والمخرج الإيراني بكتاش آبتين الذي توفي في السجن في الـ8 من يناير بعد إصابته بكوفيد-19.

وتوفي آبتين (47 عاما) في سجن إيوين بطهران، بعد أن تأخرت السلطات الإيرانية في تقديم الرعاية له، رغم ان إدارة السجون نبهت إلى تردي حالته الصحية”، وفق ما أوردت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حرية الصحافة والصحافيين في بيان على موقعها الالكتروني.

ودعا البيان “مقرري الأمم المتحدة المعنيين بأوضاع حقوق الإنسان في إيران.. إلى الكشف عن ملابسات وفاة بكتاش ابتين”، مطالبا بـ”وضع حد لهذا السلوك الإجرامي الذي يرقى إلى مستوى اغتيال الدولة”.