مونديال الأندية يبحث عن البطل رقم 11

تترقب النسخة الثامنة عشرة من كأس العالم للأندية، التي تقام في العاصمة أبوظبي، في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، تتويج بطل جديد لأول مرة في تاريخه وفي تاريخ البطولة، التي انطلقت بشكلها الحالي عام 2000.

يشارك في النسخة المقبلة، تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، وبالميراس البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف.

والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، الجزيرة بطل دوري أدنوك للمحترفين، وممثل البلد المستضيف، وبيري التاهيتي ممثل قارة أوقيانوسيا.

ورغم أن 6 من الأندية السبعة المشاركة في النسخة المقبلة، خاضت غمار منافسات البطولة من قبل بمرات متفاوتة، باستثناء بيري التاهيتي، إلا أن أي منها لم يتمكن من التتويج باللقب العالمي.

وبالتالي فإن الطموحات كبيرة ومشروعة لكل الفرق لكتابة اسمها في سجلات التاريخ، رغم أن الترشيحات قد تقتصر على ناديين أو ثلاثة على أقصى تقدير لإحراز اللقب، في مقدمتها تشيلسي.

ويتربع ريال مدريد الإسباني على عرش المتوجين بلقب كأس العالم للأندية بـ4 مرات، يليه برشلونة بـ 3 ألقاب.

ثم كل من بايرن ميونيخ الألماني وكورنثيانز البرازيلي بلقبين، ولقب واحد لكل من ليفربول ومانشستر يونايتد وإنترناسيونال وساوباولو وأيه سي ميلان وإنتر ميلان.

تشيلسي الذي يشارك للمرة الثانية في تاريخه هو النادي الوحيد من الأندية السبعة، الذي أحرز مركز الوصيف، بعدما خاض النهائي نسخة عام 2012 وخسر 0-1 أمام كورنثيانز البرازيلي.

ويدخل بطل أوروبا النسخة القادمة وعينه على البطولة ليضيف لقباً جديداً هو الغائب الوحيد عن خزائن “البلوز”.

وسيحاول بالميراس البرازيلي تعويض خسارته في النسخة الماضية التي أقيمت في قطر، بعد أن أنهى البطولة في المركز الرابع رغم الترشيحات التي كانت تضعه في النهائي مع بايرن ميونيخ.

ولكنه خسر في مفاجأة غير متوقعة من تيجريس أونال المكسيكي، ثم خسر في مباراة الثالث والرابع من الأهلي المصري بركلات الجزاء الترجيحية، علماً بأن بالميراس شارك لأول مرة في المونديال في 2020.

أما الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، فيدخل النسخة القادمة بطموحات أكبر، خصوصاً وأنه أكثر الفرق المشاركة في النسخة القادمة ظهوراً في البطولة.

وسيتواجد للمرة السابعة في تاريخه، ويضع عينه أولاً على التأهل للنهائي ومحاولة كتابة تاريخ جديد لنادي القرن في افريقيا، بعدما أحرز الميدالية البرونزية في نسختي 2006 و2020.

وسيكون عملاق أفريقيا على موعد مع التاريخ عندما يخوض أولى مبارياته في النسخة القادمة ضد مونتيري، ليصل إلى المباراة رقم 16، وهو أعلى عدد من المباريات يخوضه أي فريق في تاريخ كأس العالم للأندية، ليفض الشراكة مع أوكلاند سيتي الذي خاض 15 مباراة.

وسيحاول مونتيري المكسيكي، ثاني أكثر الفرق في النسخة الـ18 مشاركة في المونديال بـ4 مرات، تكرار إنجاز مواطنه تيغريس أونال، الذي وصل للنهائي في العام الماضي، وإمكانية وضع اسمه في سجل الأبطال رغم صعوبة المهمة، علماً أن أفضل إنجاز حققه كان المركز الثالث في عام 2012 و2019.

الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي يشاركان في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخهما، ويتشاركان في نفس الإنجاز عندما حلا في المركز الرابع.

وقدم الجزيرة مستوى لافت للنظر في مشاركته الأولى عام 2017، وأحرج بطل أوروبا ريال مدريد في نصف النهائي حين تقدم في النتيجة بهدف البرازيلي رومارينهو قبل أن يعدل “الميرينغي” النتيجة بفضل خبرة لاعبيه، وينهي المباراة 2-1.

فيما كان الظهور الأول للهلال في 2019، وسيحاول تحقيق إنجاز فريد كأول ناد من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية يحرز اللقب، بينما تعد المهمة صعبة على بيري التاهيتي بالنظر إلى الفوارق الفنية الكبيرة مع بقية فرق المونديال.